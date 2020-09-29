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На КМВ начали выполнять более десяти видов высокотехнологических операций

Первые такие операции органов грудной клетки проведены без осложнений
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Все оперативные вмешательства прошли без осложнений. Пациенты выписаны из отделения в удовлетворительном состоянии

Все оперативные вмешательства прошли без осложнений. Пациенты выписаны из отделения в удовлетворительном состоянии

Фото: Юлия КОРЧАГИНА

Кадровое обновление и современное медицинское оборудование Пятигорского межрайонного противотуберкулезного диспансера позволили внедрить в практику новые виды высокотехнологических операций органов грудной клетки.

В больнице появилась возможность успешного выполнения хирургических вмешательств пациентам с такими тяжелыми сопутствующими патологиями, как сахарный диабет, вирусные гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция, выраженная дыхательная недостаточность, лекарственная устойчивость.

Такая возможность в клинике КМВ появилась с приходом в туберкулезное легочно-хирургическое отделение больницы сертифицированного торакального хирурга с большим опытом работы во фтизиохирургии и онкологии.

Операционное отделение больницы получило необходимые расходные материалы для проведения торакоскопии – метода осмотра грудной полости, средостения больного при помощи эндоскопической техники, вводимой сквозь прокол стенки грудной клетки.

Впервые в курортном регионе врачи провели такие виды операций, как видеоторакоскопическая резекция лёгкого, лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия, типичная сегментэктомия, плеврэктомия, комбинированная резекция лёгкого и торакомиопластика.

Все оперативные вмешательства прошли без осложнений. Пациенты выписаны из отделения в удовлетворительном состоянии.Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

В туберкулезном легочно-хирургическом отделении с помощью современного оборудования сегодня проводится диагностика и хирургическое лечение всех форм туберкулеза легких, туберкулезного плеврита, эмпиемы плевральной полости, спонтанного пневмоторакса.

При медикаментозной поддержке проводится профилактика послеоперационных осложнений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году уже 10 ставропольских семей «чернобыльцев» получили жилищные сертификаты на общую сумму почти 20 миллионов рублей.

Размер субсидии для каждой семьи рассчитывался, в том числе, исходя из ее состава. Воспользовавшись сертификатом, можно купить жилье, как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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