На сбежавших из тюрьмы в Дагестане заключенных завели дело

В Дагестане возбудили уголовное дело против шестерых беглецов из ИК-2 в поселке Шамхал. Мужчин поймали в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.

Зэков нашли по оставленному "ВАЗ-2109". В салоне обнаружили биоматериалы четырех беглецов. Позже правоохранительные органы заметили брошенную одним из заключенных обувь. Поймали их всех вместе.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела по части второй статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору), - сказано в сообщении СКР по Дагестану.

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