Появилось видео задержания заключенных, сбежавших из тюрьмы в Дагестане

Фото: МВД по РД

ФСИН России опубликовала видео задержания шестерых заключенных, которые сбежали из тюрьмы в Дагестане. Группу нашли в Калмыкии, когда они искали продовольствие. Об этом сообщает источник "КП" в правоохранительных органах.

Задержание прошло 30 сентября. След беглецов обнаружили в серебристой "ВАЗ-2109", в которой они передвигались. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли обувь одного из арестантов. Предположительно, зэки ехали в Астраханскую область. Источник "КП" отметил, что мужчины после побега не разделились.

Напомним, 22 сентября из ИК-2 в поселке Шамхал был совершен побег. Пропажу заключенных заметили только в 23 часа, точное время исчезновения зэков пока не известно.

Для побега мужчины вырыли 50-метровый тоннель с вентиляцией и самодельными лампами. В этом им помог брат одного из заключенных, который покупал им строительные материалы. 28 сентября его арестовали, он фигурирует в деле по статье "Пособничество". Кроме того, в превышении должностных полномочий обвиняют мастера цеха, из которого шел подкоп.

Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Отметим, что все беглецы представляли угрозу обществу. Четверо были осуждены за незаконный оборот наркотиков, а двое - за убийство. В ходе расследовании преступления Нажмудина Ахмеднабиева потерпевшие обвиняли его в сексуальных домогательствах к жене брата. Другой убийца - Рашид Аминов - ранее был бизнесменом, владел кальянной.

Беглецы. Верхний ряд - слева направо: Махмадрасул Машрабов, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов. Нижний ряд: Магомед Абдулкадиров, Нажмудин Ахмеднабиев, Магди Мириев. Ориентировки на зэков

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