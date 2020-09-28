Задержан виновный в побеге заключенных из тюрьмы в Дагестане

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

В Дагестане задержали сотрудника тюрьмы в поселке Шамхал, из которой 22 сентября сбежали шесть заключенных. Им оказался мастер производственного участка № 1. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Сначала следователи проводили расследование дела по первой части 293 статьи УК РФ (халатность). Однако задержанному сотруднику ИК-2 предъявлено обвинение из-за того, что на территории его цеха был вырыт подкоп. Делом займется отдел по расследованию особо важных дел.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление других виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Напомним, 23 часа 22 сентября из ИК-2 ФСИН по Дагестану сбежали шестеро заключенных, двое из которых сидели за убийство, а четверо - за наркотики. За год им удалось вырыть 50-метровый тоннель, провести в нем свет и вентиляцию.

Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

За информацию о местонахождении беглецов объявили вознаграждение в миллион рублей. Инициатором стало Правительство РД и глава республики Владимир Васильев. Если вы видели людей на фото или знаете, где они находятся - обращайтесь по номерам: 112 или 99-45-00.

Беглецы. Верхний ряд - слева направо: Махмадрасул Машрабов, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов. Нижний ряд: Магомед Абдулкадиров, Нажмудин Ахмеднабиев, Магди Мириев. Ориентировки на зэков

ВСЕ — ПО ДЕЛУ

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