Задержан виновный в побеге заключенных из тюрьмы в Дагестане

Иллюстративное фото
Фото: Архив "КП"
В Дагестане задержали сотрудника тюрьмы в поселке Шамхал, из которой 22 сентября сбежали шесть заключенных. Им оказался мастер производственного участка № 1. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.
Сначала следователи проводили расследование дела по первой части 293 статьи УК РФ (халатность). Однако задержанному сотруднику ИК-2 предъявлено обвинение из-за того, что на территории его цеха был вырыт подкоп. Делом займется отдел по расследованию особо важных дел.
- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление других виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.
Напомним, 23 часа 22 сентября из ИК-2 ФСИН по Дагестану сбежали шестеро заключенных, двое из которых сидели за убийство, а четверо - за наркотики. За год им удалось вырыть 50-метровый тоннель, провести в нем свет и вентиляцию.
Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане
Фото: Антон ШАПОВАЛОВ
За информацию о местонахождении беглецов объявили вознаграждение в миллион рублей. Инициатором стало Правительство РД и глава республики Владимир Васильев. Если вы видели людей на фото или знаете, где они находятся - обращайтесь по номерам: 112 или 99-45-00.
Беглецы. Верхний ряд - слева направо: Махмадрасул Машрабов, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов. Нижний ряд: Магомед Абдулкадиров, Нажмудин Ахмеднабиев, Магди Мириев. Ориентировки на зэков
ВСЕ — ПО ДЕЛУ
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