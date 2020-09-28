Родня или однофамилец: найден пособник зэков, сбежавших из тюрьмы в Дагестане

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

В Дагестане задержали еще одного человека, причастного к побегу шести заключенных из ИК-2. Им оказался 28-летний житель Махачкалы Аминов З. На мужчину завели уголовное дело по статье "Пособничество в побеге", передает источник "КП" в правоохранительных органах.

С марта 2020 года подозреваемый закупал и передавал строительные материалы для беглецов. Источник отмечает, что благодаря задержанному группе удалось построить такой комфортабельный тоннель. Мотив действий Аминова пока не установлен. По одной из версий, Аминов - родственник одного из заключенных. На это указывает созвучие фамилий подозреваемого и осужденного за убийство Рашида Аминова. Версия прорабатывается.

28 сентября стало известно о задержании мастера производственного участка № 1. Его обвиняют в превышении должностных полномочий - за то, что в его цеху был вырыт подкоп. Раскрывать дело будет отдел по расследованию особо важных дел.

Напомним, в 23 часа 22 сентября из ИК-2 в поселке Шамхал сбежали шесть заключенных. Четверо из них были осуждены за наркотики, двое - за убийство. Длина тоннеля превышала 50 метров, высота - 90 сантиметров. Подкоп оснастили вентиляцией и самодельными фонарями по всему периметру. Беглецов объявили в федеральный розыск.

Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

За информацию о зэках обещают вознаграждение в миллион рублей. Об этом сообщило Правительство Республики Дагестан. Если вам что-то известно о местонахождении преступников - звоните по номерам: 112 или 99-45-00.

Беглецы. Верхний ряд - слева направо: Махмадрасул Машрабов, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов. Нижний ряд: Магомед Абдулкадиров, Нажмудин Ахмеднабиев, Магди Мириев. Ориентировки на зэков

ВСЕ — ПО ДЕЛУ

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