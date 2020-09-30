Шесть заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане, пойманы

Фото задержания: МВД по Дагестану

Сотрудники уголовного розыска МВД по Дагестану задержали шестерых беглецов из ИК-2 в поселке Шамхал. На розыск и поимку ушло 8 дней. Операция проходила в Калмыкии, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник "КП" в правоохранительных органах отметил, что группа собиралась ехать в Астраханскую область. Местонахождение мужчин обнаружили по серебристой "ВАЗ-2109", на которой они передвигались. Позже силовик нашли сапоги одного из заключенных. Задержание проходило в пустынной местности.

Напомним, заключенные совершили побег 22 сентября. В 23 часа сотрудники тюрьмы заметили подкоп и после подсчета обнаружили пропажу шестерых заключенных. Двое из них сидели за убийство, четверо - за наркотики. Для побега они вырыли 50-метровый тоннель, оснащенный светом и вентиляцией.

Следователи нашли двух виновных в побеге мужчин. Это мастер цеха, откуда шел подкоп, и человек, закупавший строительные материалы для зэков. Предположительно, последний - брат одного из заключенных. Их арестовали 28 сентября. Против причастных к побегу возбуждены уголовные дела: первому вменяют статью "Превышение должностных полномочий", второму - "Пособничество". Расследование по делу о "Халатности" продолжается.

Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Пока не известно, как правоохранительным органам удалось найти беглецов и будет ли кому-то выплачен миллион, обещанные за информацию о заключенных.

Отметим, что на побеге пытались спекулировать в социальных сетях. 29 сентября в мессенджерах появились "скорбные новости" о смерти одного из беглецов. Якобы он попал в ДТП в Якутии. Местные полицейские и МВД по Дагестану опровергли эту информацию.

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