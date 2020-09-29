МВД прокомментировало сообщение о смерти беглеца из ИК-2 в Дагестане

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

МВД по Дагестану опровергло сообщения о смерти одного из беглых заключенных ИК-2. Поиски зэков продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации из социальных сетей, скончался Магомед Абдулкадиров. Самый младший из беглецов, осужденный за наркотики, якобы умер в ДТП в Иркутске. Информацию опровергли в МВД по Республике Дагестан и полицейские из Иркутской области в личном диалоге.

- Распространяемая в социальных сетях информация о том, что один из заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане, погиб в Иркутске, не соответствует действительности. Псевдоблогеры сообщают, что один из шести преступников, совершивших побег через подкоп из ИК-2 строгого режима, погиб в результате автоаварии в Иркутске, - сказано в сообщении МВД по РД.

Напомним, 22 сентября из ИК-2 в поселке Шамхал сбежали шестеро заключенных. Для побега они вырыли 50-метровый подкоп, оснащенный освещением и вентиляцией. По факту возбуждено уголовное дело о халатности. Силовики уже задержали двух виновных в побеге. Это мастер цеха, из которого шел тоннель, и пособник, покупавший для зэков стройматериалы. По одной из версий, высказанной источником "КП", последний - родственник беглеца Рашида Аминова. На это, в частности, указывает созвучность фамилий.

Отметим, что Аминов, как и Нажмудин Ахмеднабиев, осуждены за убийства. Остальные сидели за наркотики.

Беглецы. Верхний ряд - слева направо: Махмадрасул Машрабов, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов. Нижний ряд: Магомед Абдулкадиров, Нажмудин Ахмеднабиев, Магди Мириев. Ориентировки на зэков

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