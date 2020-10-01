По словам министра образования региона, есть требования Роспотребнадзора, которые позволяют держать ситуацию под контролем Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ставрополе рассказали, переведут ли школьников на дистанционное обучение со второй четверти. На сегодняшний день учебных заведениях региона ежедневно мониторят ситуацию заболеваемости учителей и учеников.

Как заявил 1 октября министр образования Ставрополья Евгений Козюра, график учебного процесса будет соблюден.

Вторая четверть у школьников пройдет в традиционном формате:

- Уровень заболеваемости в школах не выходит за рамки сезонных колебаний. Мы можем ответственно говорить, что учебный процесс пройдет в традиционном формате.

По словам министра, есть требования Роспотребнадзора, которые позволяют держать ситуацию под контролем:

- Соблюдение социальной дистанции, масочного режима и личной гигиены позволят нам учиться в школах, не переходя на дистанционное обучение, - уточнил Козюра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в последние время много вопросов поступает от родителей школьников по поводу переноса осенних каникул. Дело в том, что в Московской области ученики «уйдут на отдых» уже с 5 октября.. Разъяснения по этому вопросу дал министр образования Ставрополья Евгений Козюра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Осенние каникулы в Ставрополе: губернатор рассказал, будут ли переносить из-за коронавируса

Осенние каникулы в Ставрополе: губернатор рассказал, будут ли переносить из-за коронавируса (подробнее)