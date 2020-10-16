Почти 13, 5 тысяч жителей Ставрополья победили коронавирус

На Ставрополье выздоровели от коронавируса 13472 человека. Накануне выписали еще 157 излечившихся.

Всего в регионе провели 638934 исследования на инфекцию. За прошедшие сутки провели 6136 тестов. Охват тестированием составляет 204 человека на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки диагноз подтвердился еще у 167 человек. Всего коронавирусом заболели 18560 человек, в том числе 1299 детей, из которых 1164 уже выздоровели.

На сегодняшний день под наблюдением медиков в стационаре и на дому, в том числе соблюдают самоизоляцию 10398 человек.

Лечение в стационаре получают 1384 пациента: в тяжелом состоянии – 158, в том числе 19 подключены к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 625. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

В больницах края свободны на 22% инфекционные койки, развернутые для оказания помощи при коронавирусе, и на 42% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.

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