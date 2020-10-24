На Ставрополье назвали лекарство для профилактики коронавируса

Главный инфекционист Ставрополья Галина Ткаченко Фото: Элона ОГАДЖАНОВА

Главный инфекционист Ставрополья Лариса Ткаченко рассказала о вакцине от коронавируса и средствах профилактики болезни. Чтобы защититься от вируса, нужно пить «Гриппферон». Подробности врач рассказала в интервью «Комсомольской правде».

— К сожалению, универсального средства профилактики COVID-19 на данный момент нет. Ношение масок — необходимая и единственно возможная мера. Для профилактики можно пить «Гриппферон», но лекарство обязательно хранить в холодильнике, — сообщила Лариса Ткаченко.

По словам эксперта, вакцинация от COVID-19 на Ставрополье уже началась. Однако нужное количество лекарства поступит лишь через два месяца.

— Полная партия вакцины поступит в край к декабрю, — рассказала главный инфекционист края. — Уже сейчас прививают врачей из группы риска, из «красной зоны». В будущем планируется, в первую очередь, прививать врачей и учителей, — сказала Ткаченко.

Как проходит и почему важна вакцинация от гриппа, в каком случае стоит обращаться к врачу, и другие немаловажные темы в полном интервью главного инфекциониста «КП - Северный Кавказ».

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