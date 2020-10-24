На Ставрополье 400 человек скончались от коронавируса

На Ставрополье еще 4 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии насчитывается уже 400 смертей. Подробности ежедневной статистики по COVID-19 сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По данным на 24 октября 2020 года, за предыдущие сутки заражение выявили еще у 175 человек. 202 пациента выписаны и сняты с медицинского учета.

— В целом за все время на Ставрополье с инфекцией смогли справиться 14,7 тысячи пациентов. К сожалению, есть и другие показатели. За сутки выросло число заболевших, зафиксированы новые летальные исходы. Соболезную родным скончавшихся пациентов, — заявил губернатор Владимиров.

К другим цифрам: число заболевших за весь период вплотную подошло к отметке в 20 тысяч человек. COVID-19 был выявлен у 19 953 ставропольцев. 14 787 из них уже выписаны.

Отметим, что среднесуточный прирост заболевших за последние недели существенно вырос. Средние цифры выше на 20-25 человек в сутки. За три месяца лишь три дня не было смертей. Однако, несмотря на это, растет и число выздоровевших. Уже порядка 75% зараженных победили болезнь.