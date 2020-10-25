Под строгим контролем и соблюдение общих правил: организация мест для обработки рук антисептиками, измерение температуры у сотрудников и спортсменов, масочный режим Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пятигорске готовятся к открытию плавательные бассейны. Заниматься в них пока смогут только воспитанники спортивных школ, входящие в состав сборных команд и готовящиеся к соревнованиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Воду в бассейнах будут обеззараживать в соответствии с санитарными нормами.

Под строгим контролем и соблюдение общих правил: организация мест для обработки рук антисептиками, измерение температуры у сотрудников и спортсменов, масочный режим.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае после семи месяцев перерыва из-за COVID-19 начинают работать кинотеатры. С пятницы, 23 октября, официально разрешается открывать залы для посетителей, но только при выполнении ряда важных правил.

Согласно постановлению губернатора Владимира Владимирова, на сеанс могут загрузить не более 50% зала. Все посетители обязаны носить маски вместе с работниками кинотеатра.

В кинотеатре должны проводить регулярную тщательную дезинфекцию. А весь персонал обязан сдать тест на коронавирус.

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