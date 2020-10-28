Около 1800 выпускников школ Ставрополья получают образование в вузах

Несмотря на пандемию, в 2020 году 1781 выпускник 11 класса поступил в вуз, 259 школьников решили учиться в специальных учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

В вузы края поступили 1124 выпускника, 657 человек уехали за пределы региона и за рубеж.

Напомним, в 2020 году выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании вне зависимости от экзаменов.

ЕГЭ сдавали только те, кто решил поступать в вузы. Аттестацию остальных провели по текущим оценкам за 10 и 11 классы.

Ранее Владимир Владимиров подчеркнул, что среди учащихся и преподавателей образовательных учреждений есть случаи заболевания коронавирусом. Для устранения связанных с этим риском он поручил продлить осенние каникулы.

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