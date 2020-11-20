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Минздрав: "Скорая помощь Ставрополя обрабатывает тысячу звонков в день"

Обращения поступают от жителей города и ближайших территорий
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Станция "Скорой помощи" Ставрополя каждый день обрабатывает до тысячи звонков, следует из сообщения краевого Минздрава.

Около 450 обращений поступают от горожан. Остальные от жителей ближайших территорий. Ситуация утяжелилась из-за коронавируса.

По словам главного врача станции Антона Фарсиянца, на больных с COVID-19 и людей с подозрением выделены девять бригад. В сутки они посещают до 70 пациентов, у которых выявлена внебольничная пневмония. Отмечается, что около 150 вызовов в сутки - жалобы на температуру.

- Когда есть непосредственная угроза жизни пациента - это экстренный вызов, на который мы должны обеспечить доезд в течение 20 минут. Когда непосредственной угрозы нет - это неотложка. Такие вызовы мы стараемся отработать в течение двух часов, - приводит слова Фарсиянца пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

Врач отмечает, что приоритетными остаются вызовы к экстренным больным. Это пострадавшие в ДТП, роженицы, люди с инфарктом и так далее.

- Не стоит от скорой требовать мазки — это прерогатива амбулаторно-поликлинического звена, как и расписание лечения. Работники скорой выпиской рецептов, больничных листов не занимаются — это не их функция, и требовать этого от них неправомерно, - предупреждает Фарсиянц.

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