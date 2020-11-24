На Ставрополье для выявления контактов по коронавирусу могут внедрить систему QR-кодов

Предварительно, система QR-кодов может быть внедрена в более чем 1,5 тысячах организациях общественного питания, культуры и спорта
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На Ставрополье обсудили идею внедрения системы QR-кодов в общественных заведениях края для эффективного выявления контактов с заболевшими и прерывания цепочек распространения инфекции.
Напомним, такая система уже используется в Москве для взаимодействия с посетителями предприятий общественного питания и других.
Если с такой «точкой» окажется связан случай заражения – все потенциально контактировавшие с заболевшим люди получат уведомления и смогут своевременно проверить состояние своего здоровья или уйти на самоизоляцию.
Владимир Владимиров поручил распространить эту технологию для использования в организациях и учреждениях края, где потенциально возможно нахождение большого количества людей.
Предварительно, система QR-кодов может быть внедрена в более чем 1,5 тысячах организациях общественного питания, культуры и спорта.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье нашли город, в котором нет ни одного "активного" больного коронавирусом. Таким городом стал Лермонтов, следует из данных краевого управления Роспотребнадзора.
Напомним, «Комсомолка» уже отмечала, что в городе не было зараженных COVID-19, проходивших лечение. Все пять случаев закончились выздоровлением.
Но 20 августа в Лермонтове выявили шестого больного. На протяжении 96 дней он оставался единственным пациентом с коронавирусом.
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