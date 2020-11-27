После нападения на историка в Нальчике организована проверка

Следственный комитет по Кабардино-Балкарии организовал проверку по факту нападения на учителя истории лицея №2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту нападения на преподавателя и стрельбе в МКОУ СОШ "Лицей N2" города Нальчика, - сказано в сообщении СКР по КБР.

27 ноября к учителю на парковке подошел школьник в сопровождении своих родственником. Группа начала бить педагога из-за спора об оценках и качестве образования. Чтобы отбиться от обидчиков, мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в одного из взрослых.

Заур Мальбахов, пострадавший учитель истории

- В Республиканскую больницу доставили двух пострадавших. Первый, молодой человек, получил пулевое ранение в мягкие ткани. Пулю уже вытащили, его жизни ничего не угрожает. Пациента доставят в стационар. А второй - учитель - уже лежит в больнице. Его состояние среднетяжелое, - сообщили "КП" в Минздраве.