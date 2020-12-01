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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 230 человек

Еще семь жителей края скончались от инфекции
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Еще семь жителей края скончались от инфекции

Еще семь жителей края скончались от инфекции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки выздоровели от коронавируса и были выписаны из-под меднаблюдения еще 136 человек. А если посмотреть за весь период пандемии - это число составляет уже почти 24,7 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона.

В крае ежедневно продолжается тестирование для выявления новых фактов передачи инфекции. С весны проведено около 911 тысяч таких исследований.

Каждый заболевший берется под медицинский контроль, оказывается врачебная помощь. Но в отдельных случаях противостоять вирусу оказывается очень непросто. Горьким напоминанием об этом являются новые летальные исходы, связанные с COVID-19.

К сожалению, зафиксированы они и вчера. Так, за сутки в регионе скончались еще 7 человек с подтвержденным диагнозом. Число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло 558.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз подтвердился еще у 230 человек. Число зараженных в крае достигло 27944.

- Впереди три месяца зимы. Самое холодное время года само по себе несет немало угроз со стороны болезней. С учетом присутствия коронавируса, относиться к своему здоровью стоит с двойными вниманием и осторожностью. Соблюдайте требования эпидемиологической профилактики. Берегите себя и не болейте, - обратился губернатор к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье во время пандемии начали внедрять QR-коды для посещения общественных мест. Об этом говорится в постановлении губернатора края.

Так, в документ об ограничительных мероприятиях были внесены соответствующие поправки. Теперь для посещения различных учреждений нужно будет пройти регистрацию. На входах в музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, кафе появятся QR-коды, полученные с портала госуслуг.

Посетителям при помощи гаджетов придется считать QR-код и показать работникам учреждения полученный код. Если среди посетителей найдут зараженных коронавирусом, то остальным разошлют предупреждение.

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