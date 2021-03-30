Правительство Ставрополья включится в расследование дела Романа Петрашова

Пресс-служба губернатора Ставропольского края сообщила о готовности оказать любую помощью следователям, которые заняты делом вице-премьера правительства края Романа Петрашова.

- Правительство края в полной мере окажет необходимое содействие следственным действиям, - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что задержание Петрашова никак не отразится на работе ведомств, которые были под его руководством.

Напомним, 30 марта Петрашову предъявили подозрения в мошенничестве на 130 миллионов рублей. Видео задержания появилось в сети. Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно разобралась в деле задержанного чиновника.

А также писала о том, что на сегодняшний день известно из жизни Петрашова.

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