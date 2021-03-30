Фото: пресс-служба Правительства Ставропольского края

Появилось видео задержания зампредседателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Показываем фрагмент оперативной съемки, оказавшийся в распоряжении «РЕН ТВ»:

Чиновника подозревают в мошенничестве на 130 млн рублей. Следствие считает, Роман Петрашов с 2013 по 2015 год получил крупную сумму «под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений». Деньги, как уточняется, брал лично, через посредников и путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц.

Отметим, что с 15 марта вице-премьер работает в качестве исполняющего обязанности как и все в правительстве, отправленные в отставку из-за коррупционного скандала. За три дня до, 12 числа, в аэропорту был задержан зампредседателя Александр Золотарев, подозреваемый в вымогательстве «откатов» на 60 млн рублей с бизнесменов в сговоре с экс-министром строительства Ставропольского края Алексеем Когарлыцким. Оба сегодня под арестом.

В отношении Романа Петрашова расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Выясняются его возможные подельники. Дома и на рабочем месте чиновника проходят обыски.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За что задержан вице-премьер правительства Ставрополья Роман Петрашов. И куда делись 130 млн рублей

Дома и на рабочем месте чиновника проходят обыски (подробнее)

Биография Романа Петрашова: что известно о задержанном вице-премьере правительства Ставропольского края

Биография Романа Петрашова до задержания всегда была связана с нефтью. На ней он и погорел (подробнее)