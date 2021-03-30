Арест Романа Петрашова - часть синхронных действий губернатора и силовиков

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров Фото: Инстаграм

Политолог Сергей Старовойтов заявил, что задержание вице-премьера правительства Ставрополья Романа Петрашова - часть общего антикоррупционного тренда, который задал губернатор Владимир Владимиров.

- Действия губернатора и правоохранительных органов синхронизированы. И это, на мой взгляд, является самым важным из того, что происходит в регионе, - заявил Старовойтов.

Он отметил, что правоохранительные работают в рамках закона по всем правилам. И следствием большой антикоррупционной проверки чиновников Ставрополья станет заметное снижение коррупции в регионе.

- Это лучшая профилактическая мера. На мой взгляд, такой вот массовый аудит и совместная работа исполнительной власти с правоохранительными органами имеет и воспитательный характер, что особенно важно в таком непростом регионе, как Ставрополье, - резюмировал политолог.

Напомним, глава Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство из-за коррупционных скандалов. Сейчас все чиновники являются исполняющими обязанности и проходят индивидуальную проверку в правоохранительных органах.

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Правительство Ставрополья включится в расследование дела Романа Петрашова

Власти Ставропольского края выразили готовность содействовать следствию по делу вице-премьера правительства региона (далее).