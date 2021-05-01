После ДТП на Ставрополье три девочки остаются в крайне тяжелом состоянии

За жизни маленьких пациентов борются специалисты

В больницах Ставрополя проходят лечение 8 девочек, пострадавших в страшном ДТП 30 апреля 2021 года в Грачевском районе края. На данный момент три пациентки находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 1 мая, сообщил Михаил Анненков, главный внештатный детский анестезиолог - реаниматолог Ставропольского края.

- Состояние трех пациенток можно расценивать как крайней степени тяжести, трех как тяжелое, и две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести, - сказал он.

Тем временем, на помощь ставропольским медикам выехали врачи из Москвы.

- В край направляется бригада московских специалистов из федеральных медцентров, - сообщил Владимир Владимиров.

Напомним, в аварии с участием легковушки, пассажирского автобуса и КамАЗа погибли пять девочек. Еще девять детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Одну девочку, которая не получила серьезных травм, уже выписали. Она находится на амбулаторном лечении.