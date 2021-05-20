АПК Ставрополья получит в 2021 году федеральную поддержку в 4 млрд рублей

20 мая министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ставропольский аграрно-промышленный комплекс получит федеральную поддержку в размере 4 миллиарда рублей. Эти деньги уйдут на поддержку фермеров и производителей для нового рывка в развитии сельского хозяйства.

- Вы своевременно доводите деньги до сельхозтоваропроизводителей, им важно иметь финансовые ресурсы во время посевной, когда закладывается фундамент будущего урожая. Надеюсь, что такая работа и в дальнейшем будет продолжена, - заявил Патрушев в беседе с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Владимиров поблагодарил за поддержку и отчитался о том, что уже сделано, а также рассказал о планах на будущее. Так, скоро в регионе закончат строительство четырех больших тепличных комплексов, которые позволят увеличить количество ежегодного урожая.

Помимо этого, в Ставропольском крае хотят возвести форелевое хозяйство, многие процессы на котором будут автоматизированы. Также уже сейчас модернизируют систему орошения полей, в которую вложены миллионы.