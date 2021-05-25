Ливень 25 мая затопил подвалы двух дачных участков в Ставрополе

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщило, что в Ставрополе из-за сегодняшнего ливня затопило два дачных участка по улице Доваторцев 74А. Цокольные этажи наполнены водой, которая пребывает с улицы. Погибших и пострадавших нет.

- На месте происшествия СНТ «Яблочко» и СНТ «Дружба» была произведена откачка воды мотопомпой АСС ПАСС. Также на Доваторцев 74А и автостоянке ТЦ «Космос» производится откачка воды мотопомпами, - сказано в сообщении ведомства.

Для ликвидации последствий непогоды привлекли 20 человек и 7 единиц техники.

Напомним, ночью 25 мая Ставрополь сильные дожди затопили юго-западную часть краевой столицы. Больше всего воды скопилось на проспекте Российском и улице 45-я параллель, машины буквально "плыли" по дорогам.

Мэр города уже прокомментировал ситуацию и заверил, что все последствия непогоды быстро устранят.