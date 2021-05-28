Надежда Бабкина дала открытый урок по хоровому пению в центре Пятигорска

Сегодня народная певица Надежда Бабкина дала мастер-класс по хоровому пению в Пятигорске, в парке Победы. Там, на сцене центра "Россия - моя история" она представила творческий коллектив и провела урок.

Группа артистов работает рука об руку вот уже 45 лет. Как отметила Бабкина, они все - единое целое, но при каждый сохраняет свою индивидуальность. Особенно интересно, что в их коллективе представлены таланты из самых разных уголков России, что дает особый колорит.

Мастер-класс посетило больше 500 человек. Надежда рассказала об особенностях диалекта ставропольцев и как его можно использовать в вокале, а также как его можно усмирять.

Бабкина приехала в регион с концертом "Русская песня", который прошел 20 мая в рамках крупного фестиваля "Песни России".