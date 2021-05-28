К началу купального сезона 1 июня на Ставрополье расчистят 14 водоемов

Сотрудники МЧС и ПАСС Ставропольского края занимаются обеспечением безопасности отдыхающих к началу купального сезона. Для этого проверяют берега и дно водоемов, ставят необходимые знаки и т.д. К 1 июня расчистят 14 озер и ставов, для этого составили 18 договоров.

Несколько из этих водоемов находятся на территории детских летних лагерей и мест отдыха. Чтобы сохранить жизни купающихся, обучили 119 человек в качестве спасателей. Они будут дежурить на вышках.

Также на водоемах будут дежурить сотрудники ПАСС. Они проводят рейды и просят людей соблюдать правила поведения на воде и в общественных местах

Напомним, официально купальный сезон в Ставропольском крае стартует 1 июня. Но многие местные жители открыли его досрочно, об этом писала "КП-Северный Кавказ".