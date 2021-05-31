Жительница Пятигорска подарила городу больше сотни саженцев сибирского кедра

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что в скором времени на улицах города-курорта высадят больше сотни сибирских кедров. Саженцы подарила местная жительница. Они разнообразят флору региона.

- Когда саженцы чуть подрастут и окрепнут, то станут украшением общественных территорий Пятигорска. Часть саженцев предназначена городскому детскому дому, - рассказал мэр.

Сейчас деревья находятся в Горзеленстрой. Сотрудники организации позаботятся о саженцах и включат деревья в кампанию озеленения города.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в соседнем Железноводске в 2025 году появится новый санаторий на 500 мест. Инвестиционный проект стоит около 3 млрд рублей.