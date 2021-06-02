Житель Ставрополья отправился в колонию на 3 года за поножовщину на Новый год

На Новогоднюю ночь в одной из квартир города Лермонтов начался конфликт. Двое мужчин повздорили, да так сильно, что ссора начала набирать обороты. Один из них схватился за кухонный нож и всадил его в тело оппонента.

Потерпевший сильно пострадал, но остался жив. Когда его госпитализировали, врачи указали, что преступник причинил тяжкий вред здоровью человека. Следователи завели уголовное дело и передали его в суд.

Судья принял доказательную базу комитета и приговорил жителя Лермонтова к трем годам тюремного заключения в колонии общего режима. Пока что решение не вступило в законную силу.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе выбрали меру пресечения для экс-спикера парламента Ставропольского края Дмитрия Уткина. Его обвиняют в организации пяти убийств.