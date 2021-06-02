В Ставрополе начали избирать меру пресечения для Андрея Уткина

Ленинский районный суд Ставрополя приступил к избранию меры пресечения для Андрея Уткина. Заседание проходит в закрытом формате, но до начала слушаний журналист "КП-Ставрополь" побывал в зале суда. По словам экс-председателя думы Ставрополья, он чувствует себя хорошо.

Андрей Уткин вместе со своими адвокатами Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Мужчину подозревают в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 33 (пункты а, б, д, ж, з) и частью 2 статьи 105 УК РФ. Источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах уточнил, что Уткин проходит по делу об организации пяти убийств, совершенные в нулевые года. Часть из этих преступлений связана с бандой Попова.

Банда Валерия Попова - одна из самых кровавых группировок России. Преступное сообщество образовалась еще в девяностые и "работала" на Ставрополье около 15 лет, занимаясь рэкетом и убийствами. На их счету - не менее 20 жизней. Среди жертв, например, были советник губернатора Ставропольского края Прачев и его водитель, а также предприниматели Евпримян, Нахоков, Дасанели, Саркисов, Сапотелов. За свои преступления активные члены банды - Валерий Попов и его подельники Петр Будько, Андрей Герус, Павел Шестаков - получили пожизненные сроки.

Для Уткина это дело - третье. Ранее его судили за превышение должностных полномочий и мошенничество.