Экс-спикеру думы Ставрополья Андрею Уткину продлили арест до августа

Это третье уголовное дело Андрея Уткина Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Ленинский районный суд Ставрополя переизбрал меру пресечения для экс-спикера думы Ставропольского края Андрея Уткина. Его арестовали еще на два месяца, сообщил корреспонденту "КП-Ставрополь" представитель суда.

Уткин уверяет, что у него все хорошо, жалоб нет Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

В феврале 2021 года Уткина задержали по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 33 (пункты а, б, д, ж, з) и частью 2 статьи 105 УК РФ. Источник "Комсомольской правды" рассказывал, что мужчину фигурирует в деле об организации пяти убийств. Все они были совершены в нулевые годы, часть из них связана с бандой Попова.

ОПГ известна своими кровавыми убийствами и рэкетом. Преступное сообщество организовали еще в девяностые, и просуществовало оно около 15 лет. На их счету - не менее 20 убийств. Жертвами банды были советник губернатора Ставропольского края Прачев и его водитель, а также предприниматели Евпримян, Нахоков, Дасанели, Саркисов, Сапотелов. Самые активные члены ОПГ - Валерий Попов и его подельники Петр Будько, Андрей Герус, Павел Шестаков - приговорены к пожизненным срокам.

Для Уткина это - третье уголовное дело. Ранее его осудили за превышение должностных полномочий. Будучи вице-мэром Ставрополя, он подписал незаконный договор мены трех муниципальных квартир на жилой дом. Жилище должно было достаться одному из членов краевого правительства. Ущерб оценен в 1 млн рублей. Свою вину Уткин полностью признал и получил два года условно.

А во втором уголовном деле мужчина не считает себя виновным. Согласно материалам уголовного дела, он был вовлечен в группировку, которая должна была за деньги помогать богатым людям уйти от уголовного наказания. Уткин искал клиентов, втирался в доверие, а потом передавал его фальшивому сотруднику ФСБ. Суд приговорил бывшего чиновника к 4 годам общего режима.