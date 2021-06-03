Назван состав преступления по делу экс-спикера думы Ставрополья Уткина

Ленинский районный суд Ставрополя раскрыл статью по делу, в котором фигурирует бывший спикер думы Ставропольского края Андрей Уткин. Его подозревают в организации убийства двух и более лиц, "сопряженного с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму" (пункты а, в, д, ж, з части 2 статьи 105 УК РФ).

В среду в закрытом заседании Уткину продлили арест. Под стражей мужчину пробудет до 4 сентября.

Уткин уверяет, что у него все хорошо, жалоб нет Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Подробности уголовного дела официально не раскрываются. По данным источника "КП-Ставрополь", Уткина подозревают в организации пяти убийств. Они были совершены в нулевые годы, а часть из них - связаны с ОПГ Попова, которые на протяжении 15 лет занимались рэкетом и убийствами. Среди жертв банды - советник губернатора Ставропольского края Прачев и его водитель, а также предприниматели Евпримян, Нахоков, Дасанели, Саркисов, Сапотелов. Самые активные члены группировки получили пожизненные сроки.

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