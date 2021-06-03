Мясо, масло и зерно: объем экспорта из Ставропольского края превысил 100 млн долларов

Ежегодно Ставрополье наращивает объемы экспорта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье подвели итоги работы в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции за 5 месяцев 2021 года. Поскольку это преимущественно сезонный товар, то основные поставки начнутся во втором полугодии. Но уже удалось добиться весомых результатов - объем экспорта из Ставропольского края превысил 100 млн долларов.

- С начала года ставропольские экспортеры реализовали 200 тысяч тонн продукции, в основном это зерновые, подсолнечное масло, мясо, на сумму 113 млн долларов, - уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе Минсельхоза СК.

Наибольшая доля поставок приходится на мясную продукцию - почти 44 млн долларов, затем идет зерно (32,1 млн долларов) и масло (18,19 млн долларов).

В планах - превысить показатель 2020 года на 40 млн долларов и реализовать продукции на 448 млн долларов.

Также в краевом минсельхозе рассказали, какие страны чаще всего закупают ставропольскую продукцию.