Еще 12 стран стали закупать ставропольскую сельхозпродукцию

Наибольшая доля поставок приходится на мясную продукцию. Фото: Минсельхоз СК

До конца года перед ставропольскими предприятиями-экспортерами стоит амбициозный план - реализовать продукции на 448 млн долларов. План уже выполнен на 1/5. Основные поставки в связи с сезонностью товаров придутся на второе полугодие.

Сельскохозяйственную продукцию Ставропольского края получат 12 новых государств - если в прошлом году количество стран-партнеров составляло 50, то теперь - 62.

- Впервые наша мясная продукция была отправлена в страны Южной Африки. Основными же потребителями являются Китай, Саудовская Аравия и Украина. Также продолжается сотрудничество со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Европы, - уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе краевого минсельхоза.

Кстати, на господдержку сельхозтоваропроизводителей Ставрополья федеральный центр выделил 285 млн рублей.