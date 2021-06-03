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Экономика3 июня 2021 15:40

Названы страны, которые чаще всего покупают ставропольское мясо и молоко

Краевую продукцию можно встретить даже на Черном континенте
Анна ЕГОРОВААнна ЕГОРОВА
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Сельскохозяйственная продукция Ставрополья высоко ценится на мировых рынках

Сельскохозяйственная продукция Ставрополья высоко ценится на мировых рынках

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минсельхоз Ставропольского края опубликовал отчет о работе в сфере экспорта за минувшие 5 месяцев 2021 года. За этот период было реализовано сельхозпродукции более чем на 100 млн долларов. Основная доля поставок пришлась на мясо, зерно и подсолнечное масло.

Краевую продукцию закупают 62 страны. Год назад их было только 50. Особенно любят за рубежом ставропольское мясо и молоко.

- В прошлом году Ставрополье реализовало в 32 страны мяса и молока на сумму почти 129 млн долларов. Впервые наша мясная продукция была отправлена в страны Южной Африки. Основными же потребителями являются Китай, Саудовская Аравия и Украина, - уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе краевого минсельхоза.