Названы страны, которые чаще всего покупают ставропольское мясо и молоко

Сельскохозяйственная продукция Ставрополья высоко ценится на мировых рынках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минсельхоз Ставропольского края опубликовал отчет о работе в сфере экспорта за минувшие 5 месяцев 2021 года. За этот период было реализовано сельхозпродукции более чем на 100 млн долларов. Основная доля поставок пришлась на мясо, зерно и подсолнечное масло.

Краевую продукцию закупают 62 страны. Год назад их было только 50. Особенно любят за рубежом ставропольское мясо и молоко.

- В прошлом году Ставрополье реализовало в 32 страны мяса и молока на сумму почти 129 млн долларов. Впервые наша мясная продукция была отправлена в страны Южной Африки. Основными же потребителями являются Китай, Саудовская Аравия и Украина, - уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе краевого минсельхоза.