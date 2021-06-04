Ставрополье летом получит дополнительные 67 тыс. доз вакцин от коронавируса

В пресс-службе правительства Ставропольского края сообщили, что в ближайшее время регион получит дополнительные 67,5 тысяч доз вакцины от COVID-19. Сейчас в запасе 55 тысяч доз, но фонд надо пополнять.

На Ставрополье проходит массовая вакцинация. Любой желающий может бесплатно иммунизироваться в медицинских учреждениях, ТЦ и в машинах мобильных бригад. Если по какой-то причине человек не может выйти из дома, он звонит диспетчеру с просьбой прислать бригаду, а те вакцинируют его дома.

- Всего с сентября 2020 года в регион поступило более 324 тыс. комплектов двухкомпонентных препаратов. В резерве остается 55 тыс. 689 доз первого компонента препаратов и более 112 тыс. доз второго компонента. В ближайшее время ожидается поступление еще более 67,5 тыс. комплектов, - говорится в сообщении ведомства.

В регионе прививают тремя вакцинами: "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "Эпиваккорона" (Вектор) и "Ковивак" центра имени Чумакова. Это проверенные вакцины.

Ежедневно в крае прививается порядка 6 тыс. человек, всего вакцинировались более 250 тысяч человек.