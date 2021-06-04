В Михайловске ликвидируют последствия ливня и града

Глава Шпаковского округа Ставропольского края Игорь Серов заявил, что уже сейчас с помощью техники ликвидируют последствия сильного дождя и града. Больше всего пострадал Михайловск.

- Выпало неимоверное количество осадков, залило Михайловск и село Верхнерусское, другие населенные пункты. Дорожная техника уже работает, - заявил Серов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала фото и видео затопленного города, а также радуги, которая показалась сквозь дождь.

- Воды - почти до двери дома, все смыло, машины утонули. Во дворе воды чуть ли не по пояс и нет возможности даже выйти из дома, - делятся впечатлениями пользователи соцсетей, жители Михайловска.

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю предупреждало о проливных дождях с 4 по 6 июня. А в Георгиевском округе региона все еще действует режим ЧС с прошлого градобоя в конце мая. На ликвидацию последствий выделили больше 11 млн рублей.