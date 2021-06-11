Водителю, сбившему и бросившему детей в Ставропольском крае, дали срок

В Новоалександровском районе вынесли приговор для местного жителя, сбившего и оставившего на месте ДТП двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Авария случилась в феврале 2021 года в станице Григорополисская. Мужчина, не справившись с управлением из-за скорости, при повороте налево сбил двух подростков. Девочки при этом шли по тротуару и не нарушали ПДД. Виновный сбежал с места ДТП. Инцидент попал на видео.

Девочки получили тяжелые травмы, но выжили. СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски, заявленные законными представителями несовершеннолетних, о взыскании с осужденного компенсации причиненного морального вреда в сумме 2 млн рублей, - сказано в сообщении прокуратуры.