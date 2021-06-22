Виновник массового отравления питьевой водой в Дагестане предстанет перед судом

В пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану сообщили, что следователи передали дело и.о. директора "Буйнакскводоканала" в суд. Он подозревается в предоставлении некачественных услуг, из-за чего в республике отравились 359 человек.

- В результате противоправных действий Шарипова, с 9 по 19 января 2021 года в медицинские учреждения Буйнакска обратились 162 человек, из них более 90 детей, у которых выявлена бактериально-кишечная инфекция, причиной которой является прием питьевой воды из общего водопровода, - сказано в сообщении.

По данным следствия, директор пренебрегал нормами очищения питьевой воды и поставлял людям некачественную воду. Это привело к массовому отравлению жителей Буйнакска.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в январе 2021 года в больницы Дагестана начали массово поступать пациенты с симптомами отравления, многие из них - дети. Следственный комитет начал проверку и выяснил, что причина в воде.

Были версии о некачественных продуктах питания, но ее быстро отбросили.