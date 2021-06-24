В Кабардино-Балкарии хотят создать отличительный знак для вакцинированных

В штабе Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии рассказали о предложении создать специальный отличительный знак для учреждений, в котором все сотрудники привились от коронавируса.

- Предлагаю на общественное рассмотрение вынести вопрос о разработке специального знака, подтверждающего, что все сотрудники данного учреждения провакцинированы. Любое учреждение, например, кафе или ресторан, сможет получить знак отличия, что здесь безопасно и ковида нет, - заявил глава штаба Жирослан Пагов.

Предусмотрели и случаи мошенничества с такими знаками - продажа или использование для непривитых граждан. Пагов предложил вводить административную ответственность за такие поступки.

Ранее в Кабардино-Балкарии ужесточили коронавирусные ограничения на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Отменили массовые мероприятия, снова ввели масочный режим и обязали перевести минимум треть работников на удаленку.

Такая же ситуация сложилась и в Ставропольском крае.

Сейчас в Кабардино-Балкарии 24 тысячи 723 случая заражения коронавирусной инфекцией, 28 из них - за последние сутки. Выздоровели 23 тысячи 890 человека, 491 умер.