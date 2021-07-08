На Ставрополье более 6 400 человек находятся на самоизоляции в связи с коронавирусом

Среди самоизолировавшихся иностранных граждан нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольским крае в режиме самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией находятся 6432 человека. Об этом сайту stav.kp.ru сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. По данным ведомства, среди самоизолировавшихся иностранных граждан нет.

На данный момент в больницах региона лечение от COVID-19 получают 1024 человека. Из них 203 человека в тяжелом состоянии (+22 за сутки) и 779 человек (+20 за сутки) в состоянии средней тяжести.

На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ в стационарах Ставрополья подключены 38 человек.

За сутки коронавирус выявлен еще у 180 человек, один из которых переносит заболевание бессимптомно. Выписаны за сутки 88 человек. Также зафиксировано 6 летальных случаев от коронавирусной инфекции.