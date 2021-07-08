На молодежный фестиваль Ставрополья в сентябре потратят 63 миллиона рублей

На сайте Госзакупок появился тендер на оказание услуг подготовки нового молодежного фестиваля "На высоте". Мероприятие запланировано на сентябрь, стоимость - не менее 63 миллионов рублей.

- В фестивале примут участие 2 500 человек, среди которых участники и волонтеры из 70 субъектов России, эксперты и гости Ставропольского края. Программа фестиваля будет представлена по восьми направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр журналистика, видео, арт, научный слэм, - рассказал оргкомитет ивента.

Заказчиком выступил Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье". Напомним, ранее в Ставропольском крае прошла премия уличной культуры "КАРДО": конкурсанты из разных стран показали навыки в стрит-арте, танцах и т.д.

А также сейчас в регионе из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия.