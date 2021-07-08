Матвиенко попросила мэрию Кисловодска не заменять исторические здания на новодел

Матвиенко также обсудила строительство проспекта Ленина. Фото: пресс-служба Кисловодска

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время поездки в Кисловодск обратилась к мэрии города-курорта с просьбой. Она озаботилась внешним обликом улиц и призвала не заменять исторический вид зданий новоделом. Во время благоустройства обычно так и происходит. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кисловодска.

- Я слышала, что речь шла о подпорной стене храма целителя Пантелеймона, там хотели разбирать историческую каменную стену. Все историческое, что возможно, нужно сохранять в подлинном виде. Ни в коем случае не менять на новодел, - заявила Матвиенко.

Также она высказалась о темпах реконструкции проспекта Ленина. Он задуман как аналог Курортного бульвара. По словам политика, есть все условия для того, чтобы не затягивать благоустройство объекта.

- На сегодняшний день пока по состоянию - 43% освоения, это плохо, потому что время летит очень быстро, - заявила Матвиенко.