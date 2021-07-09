В 2021 году на Ставрополье снизился уровень безработицы по сравнению с 2020 годом

Северо-Кавказстат сообщает, что в июне 2021 года в Ставропольском крае уровень безработицы составил 5,5%. В аналогичный период 2020 года он составил 6,1%.

Сейчас в регионе рабочая сила составила более 1380 тысяч человек, из низ 1294 тысячи - уже работают. То есть 87 тысяч человек находятся в статусе безработных.

- На конец мая 2021 г. работодатели Ставропольского края официально заявили в службу занятости 32,8 тысячи свободных вакансий, из них 67,4% - по рабочим профессиям. Нагрузка незанятого населения на 100 заявленных вакансий составила 89 человек, - сказано в сообщении ведомства.

Основная часть населения задействована на предприятиях и в организациях. Отметим, что по информации министерства труда в мае 2021 году количество безработных приближалось к 25 тысячам человек, из них 12,7 тысяч получали пособия.

То есть уровень официально зарегистрированной безработицы - 1,8%. Остальные граждане просто не встали на учет в центр занятости и не подавали документы на льготы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" давала данные Северо-Кавказстата о повышении цен на продовольствия и туристические поездки. Например, в Турцию.