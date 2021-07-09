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Происшествия9 июля 2021 19:48

В Кабардино-Балкарии трое туристов пострадали во время камнепада

Группа путешественников застряла на горной тропе
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что группа туристов застряли в Безенгийском ущелье, попав под камнепад. Трое из них пострадали, им требуется помощь медиков.

Они находятся на высоте в 3500 метров, спасательная группа прибыла на место происшествия. В настоящее время сотрудники Эльбрусского ВПСО МЧС России транспортируют пострадавших с различными травмами в альплагерь "Безенги".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о десятках туристов в Карачаево-Черкесии, которые оказались отрезаны от большой земли после разрушения моста. Среди них было много детей. МЧС опубликовало видео эвакуации туристов.