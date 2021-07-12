Количество заболевших коронавирусом на Ставрополье за сутки превысило 200 человек

Опубликована оперативная сводка по ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае. По данным на 12 июля 2021 года за сутки 212 пациентам поставили диагноз Covid-19. Общее число заболевших достигло 59311. Тем временем, 56 ставропольцев успешно прошли лечение и выписались домой. Всего выздоровевших в крае насчитывается 54662.

К сожалению, победить болезнь удается не всем. За последний день шесть пациентов с коронавирусом скончались. Пандемия унесла жизни 1752 ставропольцев.

- Защиту от инфекции поможет сформировать вакцинация, - напомнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Инстаграме. - Но и об обычных мерах эпидемиологической профилактики забывать не стоит, важно их соблюдать.

О том, как проходит вакцинация в Ставропольском края, читайте по ссылке. Список прививочных пунктов в регионе опубликован здесь.