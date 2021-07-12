10% ставропольцев полностью привились от коронавируса

На Ставрополье продолжается вакцинация от коронавируса. По последним данным, опубликованным краевым минздравом, чуть более 10% жителей региона полностью привились от Covid-19 (297191 человек). Первый компонент вакцины получили 436395 человек (+2222 за стуки). То есть всего в крае сделано более 733 тысяч прививок.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе Минздрава Ставропольского края, активно прививаются люди, старше 60 лет. За сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 366 человек (общее количество - 153600).

По подсчетам специалистов, для формирования коллективного иммунитета необходимо охватить вакцинацией около 1,3 млн ставропольцев. Сейчас план выполнен примерно на треть.

Актуальную сводку по ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае смотрите по ссылке.

Список пунктов вакцинации в регионе опубликован здесь.