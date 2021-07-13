Администрация Пятигорска придумала, как решить перегруз школ

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что в городе зафиксировали значительный перегруз в общеобразовательных школах. Он составил около 4 тысяч учеников. Классы переполнены, возможность перевода сильно урезана.

- Для решения подобрано три земельных участка, на которых возведут учреждения на 1,5 тысячи мест, - заявил Ворошилов.

Также градоначальник Пятигорска рассказал об эпидемиологической обстановке в городе, почему сейчас невозможно попасть в гостиницы курорта и почему администрация не может защитить исторический облик Пятигорска.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что новую школу на тысячу мест практически достроили в Михайловске. Школа занимает больше 20 тысяч квадратных метров с прилегающей территорией. В здании находятся классы, спальни и игровые комнаты для учеников младших классов, спортивный зал. Также в проекте указано, что у школы будет столовая на 334 места и актовый зал на 592 места.