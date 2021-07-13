Росгвардия предупредила водителей о движении военной техники после аварии с БТР

В пресс-службе Росгвардии Ставропольского края сообщили о передвижении военной техники по трассам региона. Однако это было сделано после страшного ДТП маршрутки с пассажирами и БТР.

- Уважаемые граждане, информируем вас, что в период с 12 по 30 июля на автодорогах Ставропольского края запланировано передвижение воинских колонн. Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, - сказано в сообщении.

Напомним, 3 июля 2021 года в Предгорном районе, на въезде в поселок Тамбукан БТР выезжал с расположенного рядом полигона и столкнулся с маршруткой. В автомобиле были пассажиры, которые сильно пострадали.

Два человека погибли, шестеро получили различные травмы, в том числе трое детей. Четверо пострадавших были госпитализированы. Прокуратура уже начала проверку.