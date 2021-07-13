Губернатор Ставрополья поручил построить новые медучреждения в Пятигорске

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил министру здравоохранения Владимиру Колесникову решить вопрос со строительством новых медицинских учреждений в Пятигорске. Жители города обращались к губернатору с просьбой заняться вопросом развития здравоохранения.

- Много вопросов из поселка Горячеводский, что в Пятигорске - там нужна поликлиника. Проработайте с муниципалитетом вопрос о земельном участке, предусмотрите проектирование. Также в Пятигорске надо расширять детскую больницу. Нужны новые медучреждения в 204-м квартале Ставрополя. Начните работать с этими проектами. Сеть учреждений здравоохранения должна расти вместе с нашими городами, - заявил Владимиров.

Также он обсудил вопрос массовой вакцинации населения Ставропольского края. Министр назвал два городских округа, которые стали лидерами по иммунизации местных жителей.