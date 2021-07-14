Еще 229 ставропольцев заболели коронавирусом

Диагноз «коронавирус» за последние сутки подтвержден еще у 229 ставропольцев. День назад данный показатель составлял 220. Общее число заразившихся за время пандемии составило 59760 человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram. Также он опубликовал другие актуальные данные о коронавирусе в регионе на 14 июля 2021 года.

- За сутки из-под наблюдения врачей выписано еще 157 пациентов. В целом с болезнью смогли справиться уже около 54,9 тысяч человек, - написал Владимиров.

Семь человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались. Всего за время пандемии умерли 1766 жителей Ставропольского края.

- Болезнь не становится менее опасной. К сожалению, зарегистрированы новые летальные исходы, связанные с коронавирусом. Соболезную родным скончавшихся. Главный способ противостоять пандемии - это вакцинация. Иммунизация бесплатна и доступна для всех. Запасы вакцины пополняются, - напомнил глава региона.

Накануне в Ставропольский край поступила очередная партия вакцины «Спутник V» и «КовиВак». Полный список прививочных пунктов смотрите по ссылке.