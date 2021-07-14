Более 450 тысяч жителей Ставропольского края сделали прививку от коронавируса

К 14 июля 2021 года 451798 жителей Ставропольского края сделали прививку от коронавируса первым компонентом (плюс 8231 человек за сутки), более 305 тысяч - вторым (плюс 4910). Такие данные приводит Минздрав СК на своем официальном сайте.

- Среди вакцинировавшихся - более 156 тысяч людей старше 60 лет, за стуки прирост в этой возрастной группе составил 1288 человек, - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе краевого минздрава.

Также в ведомстве уточнили, сколько вакцины осталось в Ставропольском крае. Накануне запасы были пополнены, поэтому перебоев в работе прививочных пунктов (полный список смотрите по ссылке), как это было в начале месяца, нет.

- Остаток вакцины по первому компоненту «Гам-Ковид-Вак» (торговое название «Спутник V») составляет 67572 дозы, а по второму 213893 дозы, - сообщили в Минздраве СК.

Также накануне в регион поступила новая партия «КовиВака». Актуальная сводка по коронавирусу в Ставропольском крае опубликована здесь.